В среду, 18 сентября, состоялось важное событие в Батарейной морской крепости: закладка краеугольного камня будущего музея памяти жертв коммунизма. Это первый этап грандиозного проекта, который завершится в 2026 году открытием музея. Параллельно с этим компания US Real Estate готовится к следующему этапу развития всего комплекса.
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«Здесь будет место, откуда гости не захотят уезжать»: в Батарейной тюрьме появятся музей и спа-комплекс
Батарейная тюрьма, скрытая от глаз широкой публики большую часть своей истории, сегодня является важным памятником старины, символизирующим, в том числе, страдания тысяч невинных людей во время оккупаций Эстонии Советским Союзом и нацистской Германией. Более ста лет этот комплекс служил тюрьмой, а теперь стал уникальным местом, которое сочетает в себе историческое наследие и недавнюю трагическую историю.
Строительство Батарейной крепости было завершено в 1828 году. Она предназначалась для защиты города и была призвана дарить людям чувство безопасности. Однако из этих практически двухсот лет восемьдесят стали временем, когда многие утратили не только это ощущение и свои мечты, но и жизни.