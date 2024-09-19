«Здесь будет место, откуда гости не захотят уезжать»: в Батарейной тюрьме появятся музей и спа-комплекс

Батарейная тюрьма, скрытая от глаз широкой публики большую часть своей истории, сегодня является важным памятником старины, символизирующим, в том числе, страдания тысяч невинных людей во время оккупаций Эстонии Советским Союзом и нацистской Германией. Более ста лет этот комплекс служил тюрьмой, а теперь стал уникальным местом, которое сочетает в себе историческое наследие и недавнюю трагическую историю.

Строительство Батарейной крепости было завершено в 1828 году. Она предназначалась для защиты города и была призвана дарить людям чувство безопасности. Однако из этих практически двухсот лет восемьдесят стали временем, когда многие утратили не только это ощущение и свои мечты, но и жизни.