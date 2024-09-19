В связи с работами по укладке асфальта на улицах Тёэстузе и Нийне в понедельник, 23 сентября, в направлении Вана-Лыуна на весь день изменится маршрут автобуса № 3.
В понедельник из-за дорожных работ временно изменится маршрут таллиннского автобуса
В направлении Вана-Лыуна не будет остановок «Вольта», «Кунгла», «Каламая» и «Пыхья-пуйестеэ». Объезд - через улицу Каларанна и Пыхья пуйестеэ с остановками «Мийнисадам», «Ноблесснери», «Леннусадам» и «Каларанд».
В связи с изменениями путь до остановки может занять больше времени, чем обычно, поэтому следует запастись временем, чтобы попасть в пункт назначения.
С расписанием, маршрутами и расположением остановок можно ознакомиться ЗДЕСЬ.