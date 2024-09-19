В Евросоюзе обрушились продажи новых автомобилей

Об этом BNS сообщила организация в своем пресс-релизе, отметив, что в странах ЕС продажи новых легковых автомобилей в июле остались на том же уровне, что и в июле прошлого года.

Однако в августе в ЕС было продано 643 637 новых легковых автомобилей, что на 18,3% меньше, чем в августе прошлого года. В общей сложности за первые восемь месяцев этого года потребители ЕС купили почти 7,2 миллиона новых легковых автомобилей, что на 1,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Продажи электромобилей по-прежнему снижаются и, например, в августе в ЕС было куплено на 43,9 процента меньше, чем в августе прошлого года. В целом за последние восемь месяцев рынок электромобилей сократился на 8,3 процента. Что касается других видов топлива, то только продажи гибридных автомобилей выросли в августе.

На трех из четырех крупнейших рынков августовские продажи резко сократились - на 27,8 процента в Германии, на 24,3 процента во Франции и на 13,4 процента в Италии.

Из трех стран Балтии наименьший спад на рынке новых автомобилей был отмечен в Эстонии (4,9%), а наибольший - в Латвии (13,9%). В Литве продажи упали на 6,8% по сравнению с августом прошлого года.