«Отечество»: четыре фракции Рийгикогу поддерживают лишение граждан РФ права голоса, обсуждение вопроса продолжится

Перевод: Павел Соболев

«Cпикер Рийгикогу в своей речи на заседании парламента сказал, что право голоса граждан России на выборах в местные самоуправления Эстонии - это проблема, которую необходимо решить быстро. Поэтому мы пригласили спикера и лидеров фракций на встречу, чтобы обсудить, как поступить с этим вопросом в парламенте», - рассказал председатель фракции «Отечества» Хелир-Валдор Сеедер.

Он добавил: «На встрече были представлены пять фракций из шести. Партия реформ письменно подтвердила, что поддерживает отмену избирательного права граждан России».

По словам Сеэдера, встреча была конструктивной, но все фракции придерживались представленных до сих пор позиций: «Отечество», «Ээсти 200» и EKRE выступают за отмену избирательного права, а социал-демократы и Центристская партия - против.

«Для продолжения решения вопроса наряду с письменным подтверждением Партии реформ о том, что они поддерживают лишение граждан России избирательного права, необходима поддержка большинства членов Рийгикогу. Поэтому вместе с представителями «Ээсти 200» и EKRE мы решили обратиться к Партии реформ, чтобы продолжить дальнейшие консультации на уровне четырех фракций», - сказал Сеэдер.

В ходе этих консультаций также должно стать ясно, как найти решение проблемы. Один из вариантов - продолжить реализацию инициативы «Отечества» по внесению поправок в Закон о выборах в местные органы власти, который был принят в первом чтении на весенней сессии и сейчас находится на рассмотрении конституционной комиссии. Альтернатива - внести поправки в конституцию.

Сеэдер заявил, что поскольку 81 голоса, необходимого для срочного изменения конституции, вероятно, не набрать, нужно рассмотреть имеющиеся в распоряжении большинства парламента варианты: изменение конституции решением двух созывов депутатов или путем референдума.