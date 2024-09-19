Возвращение королевы лыж напугало даже Клэбо: я счастлив, что не должен с ней соревноваться

«Я счастлив, что она не конкурирует с мужчинами. С ней очень сложно конкурировать на дистанции 50 км», - сказал Клэбо, который завоевал серебряную медаль в мужских соревнованиях на дистанции 50 км на чемпионате мира, проходившем в Словении в прошлом году.

Клэбо не сомневается, что Йохауг, несколько лет не выступавшая на высшем уровне, сразу же начнет бороться за победы. Известно, что норвежка не слишком снизила нагрузку и уже в прошлом году как любитель выиграла несколько соревнований, проводимых в Норвегии. При этом она на минуты опередила лыжниц, выступавших в серии Кубка мира.

«Я рад, что она вернулась. Не сомневаюсь, что она сумеет мощно ехать», - добавил Клэбо в интервью SVT.

В 2022 году Тереза Йохауг взяла паузу – в этот промежуток она родила ребенка. У Йохауг 14 титулов чемпионки мира в дополнение к четырем олимпийским золотым медалям. Это делает ее ододной из самых успешных лыжников всех времен.