В Ляэнеской префектуре с нового года будет новый руководитель

Перевод: Павел Соболев

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, в пользу Арго Тали говорили его опыт работы на посту руководителя информационного бюро и тот факт, что он очень хорошо знает внутреннюю жизнь префектуры.

«Оба кандидата, прошедшие в финальный тур, были сильными экспертами и лидерами команд. Как глава информационного бюро, Арго Тали имеет очень хорошее представление о проблемах Ляэнеской префектуры, а также четкие предложения о том, как использовать сильные стороны команды для обеспечения безопасности в регионе. Я верю, что его знания и опыт, а также его ценности и взгляды сделают его хорошим руководителем Ляэнеской префектуры и хорошим партнером для местных органов власти и общества», - сказал Беличев.

По словам Тали, победа в конкурсе - это большая честь и признание, но, глядя в будущее, он старается воспринимать новую работу как богатый приключениями вызов.

«В Ляэнеской префектуре проделана очень хорошая работа, но со сменой префекта появилась возможность возобновить некоторые мероприятия. Я обсужу свои идеи с командой, но ключевыми понятиями могут быть гибкость и эффективность, ориентация на сообщества и готовность опробовать новые перспективные направления деятельности», - кратко описал он свои планы.

В конце этого года заканчивается второй срок работы нынешнего префекта Кайдо Кыпласа.