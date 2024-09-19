Звездные футболисты готовы бастовать ради перемен

Футболисты чемпиона Англии «Манчестер Сити» выразили недовольство постоянно растущей нагрузкой. А именно, благодаря успешным выступлениям увеличилось количество матчей в различных лигах. В период с 14 сентября по 5 октября в течение 21 дня необходимо провести семь встреч. Сюда также входят авиаперелеты и поездки на автобусе до мест проведения соревнований.

«Расписание совершенно сумасшедшее. Нам только что сообщили, что между английской премьер-лигой и Кубком лиги у нас только один выходной. Это полный абсурд. Если в Лиге чемпионов не получится напрямую выйти в восьмерку, в расписании будут еще две игры. Сейчас команды становятся все больше, но это совсем непросто», - сказал Бернарду Силва, полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Португалии.

По словам португальского футболиста, у топ-игрока остается все меньше времени на семью и друзей. По сути, семь дней в неделю ты живешь только футболом. «Лично я провожу очень мало времени со своей семьей. Количество игр, с которыми мы должны считаться, стало совершенно абсурдным».

С заявлением Силвы согласились и его напарник по сборной Испании Родри, и нападающий «Реала» Дани Карвахаль. Последний не исключил того, что футбольный мир все более последовательно движется к забастовке. Если это приведет к улучшению графика, игроки готовы пойти и на этот шаг.