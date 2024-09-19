ГАЛЕРЕЯ Выездное заседание правительства в Пыгари

Мероприятие началось в 10:45, когда представители местного сообщества поприветствовали членов правительства, а член правления Эстонского института памяти Меэлис Марипуу рассказал о значении Отто Тийфа и его правительства для правовой преемственности Эстонии.

Правительство посещает Пыгари каждые пять лет, чтобы отметить государственную преемственность Эстонии.

В 12:00 в Молельном доме Пыгари начнется пресс-конференция правительства, которая будет транслироваться в прямом эфире. В конференции примут участие премьер-министр Кристен Михал, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр образования и науки Кристина Каллас и министр обороны Ханно Певкур.

За пресс-конференцией можно будет следить в видеотрансляции и блоге на сайте Postimees.