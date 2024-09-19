ЛАВЛИ ПЕРЛИНГ Урезание госбюджета нужно проводить сразу, а не растягивать на четыре года

Правительство объявило, что продолжит введение так называемого налога на безопасность, состоящего из трех частей - повышение налога с оборота, повышение подоходного налога с населения и повышение подоходного налога с предприятий. Расчеты Минфина показывают, что до конца 2028 года государство соберет таким образом дополнительно 2,47 млрд евро налогов.
Введение так называемого налога на безопасность сопровождалось агрессивной публичной коммуникацией, в ходе которой правительство обещает провести «жестокие сокращения» и принять «трудные решения». Коалиция создала у общественности впечатление, что повышение налогов - это крайний шаг, к которому приходится относиться как к крайней мере, поскольку нет возможности сократить еще больше. Однако недавно истинные масштабы сокращений правительства стали ясны: за четыре года планируется сэкономить миллиард евро.
Другими словами, вместо того, чтобы реально урезать бюджет прямо сейчас и привести расходы центрального правительства в соответствие с возможностями экономики, правительство планирует продолжить национальную увеселительную жизнь при поддержке повышения налогов. Растягивание процесса на четыре года – это не сокращение, а бесцельная «заместительная» деятельность, никак не способствующая сокращению дефицита госбюджета.
Мы до сих пор не знаем, насколько большой будет расходная часть госбюджета на 2025 год. Однако мы можем получить представление о его размерах, особенно с учетом того, что предлагаемые сокращения растянуты на четыре года, и если посмотрим на инфляцию затрат за последние несколько лет. С 13,1 млрд в 2021 году расходная часть государственного бюджета выросла за четыре года до 17,67 млрд в этом году, что означает рост примерно на миллиард в год.