ЛАВЛИ ПЕРЛИНГ Урезание госбюджета нужно проводить сразу, а не растягивать на четыре года

Чтобы действительно можно было говорить о сокращении бюджета, расходная часть бюджета 2025 года должна быть сокращена по сравнению с бюджетом этого года. Однако по действиям нынешнего правительства нельзя сказать, что в его планах есть столь ответственный шаг. Это означает, что в бюджете следующего года, вероятно, продолжится стремительный рост расходов, сопровождаемый беспочвенными разговорами о «жестких сокращениях» и возможности спешного повышения налогов без мандата избирателя.

Так что же делать? Здесь я обращаюсь к членам Рийгикогу. У вас есть возможность и обязанность требовать от правительства государственного и качественного руководства. Вам не обязательно соглашаться на повышение налогов и увеличение расходов, вы можете проявить свою волю путем голосования. Учтите, что экономика Эстонии уже несколько лет находится в упадке, что освобождение от подоходного налога прибыли предприятий можно считать одним из последних конкурентных преимуществ нашей экономической среды перед соседями. Противодействуйте ленивому и комфортному государственному управлению правительства, требуйте реальных урезаний и конкретных действий!

Для этого есть и возможности, и конкретный план. План урезаний Партии правых был готов более двух лет назад, но с тех пор расходы государственного бюджета неконтролируемо выросли. Чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо начинать немедленно: заморозить расходы госбюджета 2025 года до уровня этого года, существенно сократить долю индексируемых расходов в бюджете и начать сокращать. Если каждый год в течение следующих трех лет экономить по миллиарду, то государственные расходы наконец достигнут уровня возможностей нашей экономики.

Партии правых сейчас нет в парламенте. С точки зрения интересов общества это очень плохо, так как до сих пор, кроме нашей, в Эстонии нет ни одной партии правых взглядов, способной и желающей противостоять злоупотреблениям правительства. Однако я обещаю, что после следующих выборов в Рийгикогу картина улучшится. Если нынешний состав парламента пойдет на повышение налогов, Партия правых сделает все возможное, чтобы отменить его как можно скорее.