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ЛАВЛИ ПЕРЛИНГ Урезание госбюджета нужно проводить сразу, а не растягивать на четыре года

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Лавли Перлинг.
Лавли Перлинг. Фото: Tairo Lutter
  • Правительство планирует сохранить жизнь в удовольствие при поддержке повышения налогов
  • Мы должны потребовать реальных урезаний и конкретных действий
  • Для этого есть и возможности, и план

Пропорции повышения налогов и предполагаемого сокращения бюджета дают четкий сигнал: правительство повышает налоги, чтобы продолжить перерасход средств, который стал нормой в последние годы, пишет Лавли Перлинг, председатель Партии правых.

Перевод: Павел Соболев

Правительство объявило, что продолжит введение так называемого налога на безопасность, состоящего из трех частей - повышение налога с оборота, повышение подоходного налога с населения и повышение подоходного налога с предприятий. Расчеты Минфина показывают, что до конца 2028 года государство соберет таким образом дополнительно 2,47 млрд евро налогов.

Введение так называемого налога на безопасность сопровождалось агрессивной публичной коммуникацией, в ходе которой правительство обещает провести «жестокие сокращения» и принять «трудные решения». Коалиция создала у общественности впечатление, что повышение налогов - это крайний шаг, к которому приходится относиться как к крайней мере, поскольку нет возможности сократить еще больше. Однако недавно истинные масштабы сокращений правительства стали ясны: за четыре года планируется сэкономить миллиард евро.

Другими словами, вместо того, чтобы реально урезать бюджет прямо сейчас и привести расходы центрального правительства в соответствие с возможностями экономики, правительство планирует продолжить национальную увеселительную жизнь при поддержке повышения налогов. Растягивание процесса на четыре года – это не сокращение, а бесцельная «заместительная» деятельность, никак не способствующая сокращению дефицита госбюджета.

Мы до сих пор не знаем, насколько большой будет расходная часть госбюджета на 2025 год. Однако мы можем получить представление о его размерах, особенно с учетом того, что предлагаемые сокращения растянуты на четыре года, и если посмотрим на инфляцию затрат за последние несколько лет. С 13,1 млрд в 2021 году расходная часть государственного бюджета выросла за четыре года до 17,67 млрд в этом году, что означает рост примерно на миллиард в год.

Чтобы действительно можно было говорить о сокращении бюджета, расходная часть бюджета 2025 года должна быть сокращена по сравнению с бюджетом этого года. Однако по действиям нынешнего правительства нельзя сказать, что в его планах есть столь ответственный шаг. Это означает, что в бюджете следующего года, вероятно, продолжится стремительный рост расходов, сопровождаемый беспочвенными разговорами о «жестких сокращениях» и возможности спешного повышения налогов без мандата избирателя.

Так что же делать? Здесь я обращаюсь к членам Рийгикогу. У вас есть возможность и обязанность требовать от правительства государственного и качественного руководства. Вам не обязательно соглашаться на повышение налогов и увеличение расходов, вы можете проявить свою волю путем голосования. Учтите, что экономика Эстонии уже несколько лет находится в упадке, что освобождение от подоходного налога прибыли предприятий можно считать одним из последних конкурентных преимуществ нашей экономической среды перед соседями. Противодействуйте ленивому и комфортному государственному управлению правительства, требуйте реальных урезаний и конкретных действий!

Для этого есть и возможности, и конкретный план. План урезаний Партии правых был готов более двух лет назад, но с тех пор расходы государственного бюджета неконтролируемо выросли. Чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо начинать немедленно: заморозить расходы госбюджета 2025 года до уровня этого года, существенно сократить долю индексируемых расходов в бюджете и начать сокращать. Если каждый год в течение следующих трех лет экономить по миллиарду, то государственные расходы наконец достигнут уровня возможностей нашей экономики.

Партии правых сейчас нет в парламенте. С точки зрения интересов общества это очень плохо, так как до сих пор, кроме нашей, в Эстонии нет ни одной партии правых взглядов, способной и желающей противостоять злоупотреблениям правительства. Однако я обещаю, что после следующих выборов в Рийгикогу картина улучшится. Если нынешний состав парламента пойдет на повышение налогов, Партия правых сделает все возможное, чтобы отменить его как можно скорее.

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