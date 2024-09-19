Правительство оставило ставку страховых взносов по безработице без изменений

Перевод: Сергей Светлов

«Совет Кассы по безработице оценил прогноз на ближайшие годы и пришел к выводу, что при текущих ставках возможно продолжать предоставление качественных услуг и сохранить резерв на случай кризиса», - пояснил министр экономики и промышленности Эркки Келдо. Он добавил, что взнос по безработице помогает поддерживать людей в период поиска работы и обеспечивает им уверенность.

При ставке 2,4% ожидается, что в 2025 году поступления по взносам на страхование по безработице составят около 325 миллионов евро, в 2026 году - примерно 342,4 миллиона евро, а в 2027 и 2028 годах соответственно 359,4 и 376,5 миллиона евро. Взнос по безработице начисляется на зарплаты, гонорары и другие выплаты за труд, как предусмотрено законом.

Для предоставления услуг на рынке труда (например, для обучения) и выплаты пособий по безработице в 2024 году планируется перевести в целевой фонд 24,4% взносов от застрахованных и работодателей, что составит 79,3 миллиона евро.

Ставки страховых взносов для работников и работодателей утверждены на 2025-2028 годы. Предложение о ставках вносит совет Кассы по безработице.

Система страхования по безработице была создана в Эстонии в 2002 году. Наивысшая ставка взносов действовала в 2009-2013 годах, когда она достигла 4,2%, из которых 2,8% платили работники, а 1,4% - работодатели. С 2015 года ставка остаётся на уровне 2,4%.