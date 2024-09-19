ФОТО Пожар уничтожил крышу жилого дома и пристройки к нему

19 сентября в 5.42 спасателям поступил вызов в деревню Лутике в волости Отепя. По словам человека, сообщившего о пожаре, пристройки к жилому дому полыхали большим открытым пламенем, в опасности оказался и сам жилой дом, у которого уже загорелась крыша.