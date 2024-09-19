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ФОТО Пожар уничтожил крышу жилого дома и пристройки к нему

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Место пожара в деревне Лутике.
Место пожара в деревне Лутике. Фото: Lõuna päästekeskus

В деревне Лутике в волости Отепя в четверг рано утром в результате сильного пожара сгорели пристройки к жилому дому. У самого жилого здания сгорела крыша.

Перевод: Павел Соболев

19 сентября в 5.42 спасателям поступил вызов в деревню Лутике в волости Отепя. По словам человека, сообщившего о пожаре, пристройки к жилому дому полыхали большим открытым пламенем, в опасности оказался и сам жилой дом, у которого уже загорелась крыша.

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