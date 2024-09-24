Школы закрывают, семьи уезжают

Когда директор сказала, что в школе закрыты все вакансии учителей, я бы, наверное, должна была искренне удивиться такому счастью, ведь чем дальше от столицы и больших городов, тем труднее со школьным персоналом. Но я не удивляюсь, потому что знаю, в чем причина. И она никого не радует.

Причина тому, что недостатка в учителях нет, в том, что в последние годы в округе закрыли несколько школ. В 2021 году самоуправление закрыло русскую школу в Калласте.

Годом ранее закрылся интернат для детей с проблемами поведения при той же школе. В прошлом году Закрылась Гимназия Пейпси в Муствеэ. Теперь под угрозой закрытия и школа в Колкья.

«У школы Колкья самая большая проблема в том, что она маленькая и на нее нет финансирования. Денег не хватает на все: там и здание старое, требующее ремонта, там нет учителей. Их бы привозили, но из-за того, что детей мало, нагрузка у учителей маленькая и они отказываются ехать туда работать. Там каждый год меняется коллектив, но дети не должны из-за этого страдать», - говорит Орлова.

Ирина и группа ее единомышленников в волости хотят попробовать добиться для школы в Колкья особого статуса и сделать на ее базе вечернюю школу для староверов. «Как бы это дико сегодня это ни звучало, но мы хотим в этой школе увеличить количество часов русского языка и давать старославянский язык», - говорит Орлова.

Она напоминает, что ученики этой школы - последнее поколение староверов. «Скажем, возьмите Васкнарву. Там уже постоянных жителей почти не осталось, там только дачники. Это последняя возможность сохранить эту изюминку Эстонии. Если это не сделать сейчас, она исчезнет окончательно», - считает она.

Если целый живой уникальный пласт культуры исчезнет, а его заменят только музеями, это будет большая потеря. «Я подготовила письмо министру образования о статусе старообрядческой для школы в Колкья, но на самом деле мы это должны попытаться сделать и для школы в Муствеэ», - объясняет свою идею Орлова.