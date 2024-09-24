Пока в столице страхом родителей стал переход на эстонский язык обучения, в отдаленных регионах борются за доступность образования. В Причудских школах эстонский язык - не проблема. Родителей больше беспокоит, смогут ли их дети получить гимназическое образование и образование по интересам, ведь денег на региональное развитие нет ни у государства, ни у самоуправлений. Rus.Postimees продолжает серию материалов о переходе на эстонский язык обучения, и сегодняшняя история привезена из Муствеэ.
Таких школ, как эта, возможно, всего несколько на всю страну. А может, она даже единственная в своем роде: двойная. В Муствеэской школе сейчас происходит не просто переход на эстонский язык обучения, а еще и слияние двух школ.
Рийна Коолмейстер руководила до слияния обеими - основной Муствеэской школой и Гимназией Пейпси. Сейчас она стала директором этого образовательного гибрида. Но все же какой у него статус: эта школа считается эстонской или переходящей на эстонский язык обучения?
«Я понимаю, это странно, но наша Муствеэская школа - и то и другое одновременно: полшколы переходит на эстонский язык обучения и полшколы - это обычная эстонская школа» - объяснила директор.
Сейчас первый класс в школе уже один - дети с родным русским и с эстонским языком учатся вместе, так что концепция единой школы работает. Директор рассказала, что первоклашки уже весь прошлый год ходили вместе на дошкольную подготовку, а сейчас продолжают совместное обучение.
«У этой школы долгая история: в этом году ей исполнилось 195 лет. Гимназия всего на десять лет моложе основной школы».
Рийна Коолмейстер, директор
Остальные классы, кроме первого, пока учатся раздельно, а четвертый класс русской школы переходит на эстонский язык обучения.
«Это долгий процесс. Мы физически располагаемся все в одном здании, но мы пребываем в процессе объединения и учимся взаимодействовать. Всё по ходу дела решается», - рассказывает Коолмейтер, открывая дверь в кабинет математики. Здесь как раз закончился урок русского класса.