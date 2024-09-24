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Большие страхи родителей в Причудье: не переход на эстонский, а доступность образования и будущее (2)

Фото: Konstantin Sednev
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Пока в столице страхом родителей стал переход на эстонский язык обучения, в отдаленных регионах борются за доступность образования. В Причудских школах эстонский язык - не проблема. Родителей больше беспокоит, смогут ли их дети получить гимназическое образование и образование по интересам, ведь денег на региональное развитие нет ни у государства, ни у самоуправлений. Rus.Postimees продолжает серию материалов о переходе на эстонский язык обучения, и сегодняшняя история привезена из Муствеэ. 

Таких школ, как эта, возможно, всего несколько на всю страну. А может, она даже единственная в своем роде: двойная. В Муствеэской школе сейчас происходит не просто переход на эстонский язык обучения, а еще и слияние двух школ.

Рийна Коолмейстер руководила до слияния  обеими - основной Муствеэской школой и  Гимназией Пейпси. Сейчас она стала директором этого образовательного гибрида. Но все же какой у него статус: эта школа считается эстонской или переходящей на эстонский язык обучения?

«Я понимаю, это странно, но наша Муствеэская школа - и то и другое одновременно: полшколы переходит на эстонский язык обучения и полшколы - это обычная эстонская школа» - объяснила директор.

Директор школы Муствеэ Рийна Коолмейстер встречает Rus.Postimees на пороге. 
Директор школы Муствеэ Рийна Коолмейстер встречает Rus.Postimees на пороге. Фото: Konstantin Sednev

Сейчас первый класс в школе уже один - дети с родным русским и с эстонским языком учатся вместе, так что концепция единой школы работает. Директор рассказала, что первоклашки уже весь прошлый год ходили вместе на дошкольную подготовку, а сейчас продолжают совместное обучение.

«У этой школы долгая история: в этом году ей исполнилось 195 лет. Гимназия всего на десять лет моложе основной школы».

Рийна Коолмейстер, директор

Остальные классы, кроме первого, пока учатся раздельно, а четвертый класс русской школы переходит на эстонский язык обучения. 

«Это долгий процесс. Мы физически располагаемся все в одном здании, но мы пребываем в процессе объединения и учимся взаимодействовать. Всё по ходу дела решается», - рассказывает Коолмейтер, открывая дверь в кабинет математики. Здесь как раз закончился урок русского класса.

Учительница математики - бодрая и веселая блондинка - по-пионерски докладывает зашедшим на урок директору и журналистам: «У нас очень хороший директор, она поддерживает нас. И ученики хотят учиться».  

Урок математики у учеников русской части школы Муствеэ.
Урок математики у учеников русской части школы Муствеэ. Фото: Konstantin Sednev

Эта ее реплика могла бы звучать показушно и неестественно, - с учетом обстоятельств - но не звучит, как ни странно. Ученики и учительница на самом деле искренне улыбаются, подавленности никакой не видно.

С одной стороны, бодрый настрой учеников понятен - у этого класса математика была пока на русском языке, чего ж бояться? Но все вокруг утверждают, что большой беды с языком здесь нет, а потому нет и особенного страха перед переходом. 

«У нас все это не происходит как-то резко, с места в карьер. Здесь нет таких детей, мне кажется, кто совсем ничего понимает по-эстонски. Мы все время работали по существу на двух языках в прежней русской школе» - говорит директор.

В Муствеэ эстоноговорящие и русские дети вместе играют и общаются в детском саду или после школы. Раньше они учились раздельно, а сейчас уже и учатся в одном здании. Постоянное взаимодействие русскоговорящих и эстонцев в этом регионе дает детям среду общения. 

Урок математики на эстонском языке в Муствеэской школе.
Урок математики на эстонском языке в Муствеэской школе. Фото: Konstantin Sednev

«Обе общины жили здесь бок о бок столетиями, и язык никогда не был проблемой. Все говорят на том языке, на котором в данный момент удобно», - считает Коолмейстер.  

Педагогов в школе хватает

Учителя в школе есть - все вакансии заполнены, в достаточном количестве есть и помощники учителя. Помощники учителя помогают детям с родным русским языком, если те не понимают объяснения учителя.

Юлле Вейдер, одна из помощниц, рассказала: «Дети знают, что если им нужна помощь, можно позвать меня и я им объясню еще раз то, что было непонятно». У помощника учителя есть специальная должностная инструкция, поэтому заниматься самодеятельностью не нужно.

Юлле Вейдер, помощник учителя в Муствеэской школе.
Юлле Вейдер, помощник учителя в Муствеэской школе. Фото: Konstantin Sednev

Если помощь нужна нескольким ученикам сразу, то учитель тоже понимает, что надо объяснить еще раз всему классу. «Объяснять что-то по мелочам удобно прямо на уроке. Если же есть сложности с пониманием материала в целом, то дети знают, что ко мне можно подойти после урока», - говорит Юлле.

Для детей с особыми образовательными потребностями есть спецпедагоги, которые работают с детьми индивидуально. На такой урок мы тоже заглянули. Учитель объясняла двум малышам задание на двух языках одновременно и показывала те предметы, которые упоминала. 

Мальчики явно устали сидеть и время от времени бродили по классу, пока им объясняли урок. Учительница же хорошо знала, что делать с их гиперактивностью, потому что успешно всякий раз возвращала их внимание к совместной работе по учебнику. 

Индивидуальный урок с непоседливыми учениками идет успешно.
Индивидуальный урок с непоседливыми учениками идет успешно. Фото: Konstantin Sednev

Выглядит все неплохо, но меня терзают сомнения: в нынешних условиях не может быть все так хорошо, это просто выглядит неправдоподобно. «Как родители оценивают начавшийся переход? Они довольны, жаловаться не приходили еще? - спрашиваю у директора.

«Наши родители очень конструктивны. Они приходят не жаловаться или ругаться, а с предложениями, если считают, что то или другое можно делать лучше», - спокойно отвечает Коолмейстер. 

Один из таких активных родителей, который все проконтролирует и обо всем с директором поговорит, - член попечительского совета школы ​Анатолий Гольц.

«Как идет переход? Сложно идет. Я считаю, у нас реформа в корне была неправильная, - берет он быка за рога. - Если мы хотим, чтоб ребенок был способен учиться на эстонском языке, надо было начинать с садиков».

Гольц говорит, что его ребенок ходил эстонскую группу в детсаду, но «не вынес из сада ничего». Но нам ведь только что директор говорила, что местные детишки понимают эстонский, и это большая редкость, чтоб ребенок «не знал ничего».

Выясняется, что у Анатолия все же несколько завышенные ожидания: «Ребенок понимает речь, знает какие-то слова, но не может связывать их в предложения. Он не может думать на эстонском». 

Член попечительского совета школы Анатолий Гольц и директор Муствеэской школы Рийна Коолмейстер.
Член попечительского совета школы Анатолий Гольц и директор Муствеэской школы Рийна Коолмейстер. Фото: Konstantin Sednev

Стоящая рядом директор засмеялась: «Анатолий, это нормально для русскоговорящего ребенка, что он не думает на эстонском!». Папа первоклассника еще какое-то время дискутирует о том, должен ли малыш после детского сада думать на эстонском.

В итоге Анатолий Гольц соглашается, что пока нельзя сказать, как пойдет школьное обучение. «Посмотрим!», - резюмирует он. По словам Анатолия Гольца, есть семьи, которые сразу перевели детей из русской части в эстонскую, чтоб переход для них проходил быстрее. 

«Для меня главное, чтоб ребенку было комфортно, безопасно и чтоб он был способен получать знания. Пока претензий к школе нет. Мы смотрим, как будет развиваться ситуация», - говорит отец. 

Переход идет с опережением графика

О переходе на эстонский язык мы поговорили и с мамой ученицы седьмого класса, членом волостного собрания Ириной Орловой. Ирину в Причудской волости знают все еще с тех времен, когда она боролась за сохранение в волости русских школ.

Ирине здесь доверяют, и к ней стекается огромный объем информации о том, что происходит в школах и как идет реформа. По словам депутата волостного собрания, кроме Муствеэской школы много русских детей переходят на эстонский язык в маленькой школе в деревне Колкья.

«В Алатскиви у нас эстонская школа, но в ней уже добрая половина, если не больше, русскоязычных детей. И третья здесь школа, которая переходит на эстонский язык, это Муствеэская школа», - говорит Орлова.

Урок химии на эстонском языке в Муствеэской школе.
Урок химии на эстонском языке в Муствеэской школе. Фото: Konstantin Sednev

По словам Ирины, первая неделя в Муствеэской школе прошла очень хорошо. «Мой ребенок хочет утром в школу, едет на самом первом автобусе, чтоб до уроков пообщаться с друзьями из эстонского класса. Очень важно, что в школе удается сохранить хорошую атмосферу», - говорит Орлова.

«Трудно ли ребенку из русской семьи учиться на эстонском? Да, трудно. Должны быть группы продленного дня чтобы помогать этим детям. Но дети из семей, которые я знаю, сказали, что в школе им нравится. То есть обстановка в школах создана такая, что русским детям хорошо», - рассказывает депутат.

Часть родителей, живущих в окрестных городках и деревнях, сразу отдавали детей в эстонскую школу в Алатскиви, когда началась реорганизация школьной сети.

Ирина Орлова.
Ирина Орлова. Фото: Konstantin Sednev

«Те родители, с которыми я общалась, говорят, что и в Алатскиви очень хорошая среда, детям нравится, но классы большие - 20 человек и больше», - говорит депутат волостного собрания.

В эстонской школе русскими детьми занимаются, но учиться трудно, особенно первое время. А вот маленькая русская школа в деревне Колкья переходит на эстонский язык с опережением графика.

«Они изменили устав школы и график перехода так, что у них уже начальная школа полностью на эстонском языке - первый, второй, третий, четвертый классы уже учатся на эстонском, - рассказала Ирина Орлова. - Насколько мне известно, они это сделали в прошлом году. И детский сад уже на эстонском языке. Одна общая группа».

Отношение к реформе у местных жителей положительное. «У меня был разговор с наставником церкви Казепя - это представитель староверов, - рассказывает наша собеседница. Он мне сказал о переходе на эстонский: "Ира, ну ты понимаешь, что мы все за. Мы жили 30 лет и потеряли время, не выучив язык. Я прихожу к врачу и не умею разговаривать. Я рад, что мой внук будет знать эстонский язык". Так что противодействия реформе нет».

Пение в музее старообрядчества, деревня Колкья.
Пение в музее старообрядчества, деревня Колкья. Фото: Sille Annuk

Орлова подчеркивает, что высказанное выше - не единичное мнение дедушки. Такое мнение общины староверов, которых он представляет. В целом можно сказать что язык - совсем не главная проблема образования в Причудье. 

Школы закрывают, семьи уезжают

Когда директор сказала, что в школе закрыты все вакансии учителей, я бы, наверное, должна была искренне удивиться такому счастью, ведь чем дальше от столицы и больших городов, тем труднее со школьным персоналом. Но я не удивляюсь, потому что знаю, в чем причина. И она никого не радует.

Причина тому, что недостатка в учителях нет, в том, что в последние годы в округе закрыли несколько школ. В 2021 году самоуправление закрыло русскую школу в Калласте.

Годом ранее закрылся интернат для детей с проблемами поведения при той же школе. В прошлом году Закрылась Гимназия Пейпси в Муствеэ. Теперь под угрозой закрытия и школа в Колкья. 

«У школы Колкья самая большая проблема в том, что она маленькая и на нее нет финансирования. Денег не хватает на все: там и здание старое, требующее ремонта, там нет учителей. Их бы привозили, но из-за того, что детей мало, нагрузка у учителей маленькая и они отказываются ехать туда работать. Там каждый год меняется коллектив, но дети не должны из-за этого страдать», - говорит Орлова.

Ирина и группа ее единомышленников в волости хотят попробовать добиться для школы в Колкья особого статуса и сделать на ее базе вечернюю школу для староверов. «Как бы это дико сегодня это ни звучало, но мы хотим в этой школе увеличить количество часов русского языка и давать старославянский язык», - говорит Орлова.

Она напоминает, что ученики этой школы - последнее поколение староверов. «Скажем, возьмите Васкнарву. Там уже постоянных жителей почти не осталось, там только дачники. Это последняя возможность сохранить эту изюминку Эстонии. Если это не сделать сейчас, она исчезнет окончательно», - считает она.

Если целый живой уникальный пласт культуры исчезнет, а его заменят только музеями, это будет большая потеря. «Я подготовила письмо министру образования о статусе старообрядческой для школы в Колкья, но на самом деле мы это должны попытаться сделать и для школы в Муствеэ», - объясняет свою идею Орлова. 

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