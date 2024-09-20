В редакцию Rus.Postimees обратилась мать пятилетнего ребенка с просьбой о помощи. Елена (имя изменено, известно редакции) утверждает, что бывший муж уже не первый год бьет их общего ребенка, когда общается с ним наедине. Мужчина это отрицает и считает, что экс-супруга на него наговаривает. История стара, как мир, однако мы решили попробовать понять, где искать правду и как добиваться справедливости в случае, если маленький человек сам не может рассказать, что с ним происходит и что он чувствует.
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Жена: «Бывший муж бьет ребенка». Муж: «Моя "экс" эмоционально нестабильна»
«У меня такая история: мои бывший муж бьет нашего общего сына. Раньше, когда ребенок был поменьше, у него была задержка в развитии речи, и он не мог ничего рассказать, только плакал при виде папы и прятался. Сейчас ребенок говорит, и он рассказывает мне и детскому инспектору, что папа его бьет», - такое письмо прислала в редакцию Елена.
Мать написала заявление в полицию, в результате чего было открыто уголовное дело. Однако позже дело было закрыто. «Моего сына попытались допросить в четыре года, естественно, ребенок в таком возрасте испугался и ничего не сказал, - рассуждает мать. - Ребенок ничего не сказал инспектору и нет синяков, получается, можно дальше ребенка бить?»