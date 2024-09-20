Жена: «Бывший муж бьет ребенка». Муж: «Моя "экс" эмоционально нестабильна»

В редакцию Rus.Postimees обратилась мать пятилетнего ребенка с просьбой о помощи. Елена (имя изменено, известно редакции) утверждает, что бывший муж уже не первый год бьет их общего ребенка, когда общается с ним наедине. Мужчина это отрицает и считает, что экс-супруга на него наговаривает. История стара, как мир, однако мы решили попробовать понять, где искать правду и как добиваться справедливости в случае, если маленький человек сам не может рассказать, что с ним происходит и что он чувствует.