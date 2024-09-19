По всему Тарту ночами с автомобилей активно снимают шины: полиция призывает горожан к бдительности

Полиция советует автовладельцам оснастить колеса транспортного средства дополнительной защитой и по возможности оставлять машину на освещенной парковке, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Если кто-то заметил подозрительных людей, скрытно перемещающихся в районе припаркованных машин, или странную смену автомобильных шин где-то ночью на парковке многоквартирного дома, следует немедленно сообщить об этом в полицию, позвонив по номеру 112, сообщила полиция Тарту в своей публикации в социальной сети.