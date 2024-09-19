В среду около полудня на заправочной станции на дороге Валга-Уулу в волости Саарде Пярнуского уезда произошла утечка топлива, создавшая угрозу для окружающей среды.
На заправке из грузовика полилось топливо, потребовалось срочное вмешательство спасателей
В среду в 12.10 спасатели понадобились на заправке Olerex в деревне Вяльякюла, где из переполнившегося бака грузовика с износившимся уплотнителем крышки начало вытекать топливо. Топлива пролилось под грузовик так много, что пятно имело в диаметре около пяти метров.
Спасатели отряда Килинги-Нымме из Ляэнеского спасательного центра покрыли топливо абсорбентом. Дальнейшие необходимые работы по очистке территории осуществили сотрудники заправки.