На заправке из грузовика полилось топливо, потребовалось срочное вмешательство спасателей

В среду в 12.10 спасатели понадобились на заправке Olerex в деревне Вяльякюла, где из переполнившегося бака грузовика с износившимся уплотнителем крышки начало вытекать топливо. Топлива пролилось под грузовик так много, что пятно имело в диаметре около пяти метров.