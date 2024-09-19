Рейнсалу: Эстонии следовало бы воздержаться от голосования по резолюции Генассамблеи ООН

Такое мнение политик высказал в интервью радионовостям ERR, которые напоминают, что Генассамблея ООН одобрила в среду резолюцию с требованием прекратить израильскую оккупацию палестинских территорий в течение 12 месяцев и ввести санкции в случае отказа сделать это.

124 государства поддержали документ, 14 проголосовали против, в том числе США и Израиль, еще 43 воздержались. Представитель ЭР в ООН проголосовал за принятие резолюции.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, члена партии «Ээсти 200», для Эстонии важен мировой порядок, основанный на правилах, и международное право должно применяться ко всем государствам-членам ООН.