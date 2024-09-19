В знак протеста против запланированного повышения налогов партия «Отечество» организовала сегодня пикет «Стоп налоговому фестивалю!» перед домом Стенбока на Тоомпеа в Таллинне. Партия также символически вернула правительству налоговую нагрузку.
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ФОТО ⟩ «Отечество» провело акцию протеста против повышения налогов
Перевод: Павел Соболев
Акция «Стоп налоговому фестивалю!» прошла перед домом Стенбока в Тоомпеа. Заседания правительства проходят именно в доме Стенбока, там ежедневно работают премьер-министр и Государственная канцелярия.