Видео Психолог: при выборе профессии стоит прислушаться к своим внутренним ценностям

Психолог Анастасия Таргонская объяснила, что выбирать профессию нужно, прежде всего, согласуя деятельность со своими внутренними установками и ценностями: «Конечно, они могут меняться с возрастом и после прохождения кризисов. Однако для себя нужно понять, например, если человек хочет учиться, а после работать в социальной сфере, то еще в самом начале нужно определиться: а мне вообще нравится общаться с людьми?»

То же относится и к другим сферам деятельности: если человек идет в ИТ, нужно подумать, готов ли он все время заниматься умственной работой? Такие вопросы нужно задать себе до начала поиска места или поступления в учебное заведение, чтобы не терять время, а после не оказаться на нелюбимой работе или снова в самом начале жизненного рабочего пути.

С какими еще ситуациями сталкиваются люди, ищущие себя на рынке труда? На этот и другие вопросы ответят герои и эксперты передачи «Своя правда» в эфире ETV+ в понедельник, 23 сентября, в 20.30. Ведущая – Елена Соломина.