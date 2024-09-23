Видео Карьерный консультант: свкрхквалифицированному работнику нужно ясно понимать, чего от него хотят на рабочем месте

Представитель Кассы страхования от безработицы Анна Робертс объяснила: «Прежде всего, не нужно пытаться проглотить слона целиком, лучше порезать его на кусочки: разложить все по полочкам и спокойно идти вперед. Нужно понимать, что работодатель приглашает работника, чтобы работник выполнял определенную функцию — не меньше, но и не больше».

Анна пошутила: «То, что я умею петь и печь пирожки, не говорит о том, что я могу быть хорошим карьерным консультантом. То есть, всегда нужно смотреть на предложение о работе в контексте своей жизни, а на свою жизнь - в контексте предложения о работе. Сколько этих факторов совпадает». Именно так можно создать успешную историю личного бренда, а потом преподнести его потенциальному работодателю.

Как не потеряться на рынке труда и найти себя в жизни и профессии? На этот и другие вопросы ответят герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 23 сентября, в 20.30. Ведущая – Елена Соломина.