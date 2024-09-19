Перевод: Сергей Светлов

Министр провел быстрые расчеты. «Если я сложу уже утвержденные суммы, которые у нас были ранее, и добавлю к ним те, о которых мы сегодня договорились - это 1,6 миллиарда, - то с 2022 года, с начала полномасштабной войны, и до 2031 года, за десять лет, мы инвестируем в боеприпасы более четырех миллиардов евро», - сказал Певкур.

По его словам, итоговая сумма пока примерная, так как еще не решено, сколько будет потрачено на закупки боеприпасов в 2029-2031 годах. «Точно известно, что сумма будет более четырех миллиардов, но возможно, что она будет значительно больше», - добавил Певкур.

Министр обороны также отметил, что в 2022-2026 годах расходы на оборону составят примерно 6,3 миллиарда евро, что более чем в два раза больше по сравнению с 2017-2021 годами, когда затраты на оборону составляли чуть более 2,8 миллиарда евро.