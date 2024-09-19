Наведение порядка или «утилизация несогласных»? За что российских военных могут перевести в штурмовики

- В полку нет подразделений, в интересах которых необходимо вести воздушную разведку с помощью БПЛА большой дальности.

- В последние месяцы «Гудвин» и «Эрнест» редко появлялись в расположении своего подразделения, проживали в частном секторе, мероприятия боевой подготовки и слаживания пропускали. Объясняли все это проведением испытаний БПЛА «нового типа», но никакой информации или целеуказаний на командные пункты не передавали.

- С 9 сентября Гудвин и Эрнест с сослуживцами занимали позиции во втором эшелоне, в 3-3,5 км от передовой. Вечером 12 сентября они ушли с позиции на ночлег в частный дом, вели переписку с кем-то в гаджетах. Около 22 часов прилетел украинский БПЛА «Баба Яга» и сбросил на дом противотанковую мину, в результате несколько военнослужащих погибли.

«На пятый день после появления предсмертного ролика "Эрнеста" и "Гудвина" все активнее идут попытки обвинить в их гибели … их самих. Оказывается, все у "Злого" в подразделении было хорошо, а мужики сами залезли под украинский дрон, который их убил», - прокомментировал эти выводы военкор Юрий Котенок.

Другие Z-блогеры отреагировали на текст более резко - нашли в нем нестыковки и высказали в адрес Коца много нехороших слов.