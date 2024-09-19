ГАЛЕРЕЯ Карис: Великий исход в 1944 году коснулся многих семей в Эстонии

«Этот трудный путь был полон душевной боли - за свою родину и за тех, кто остался здесь», - сказал глава государства.

«Великий исход 1944 года был не бегством из тени войны, а бегством от новой советской оккупации, когда Красная армия вновь захватила большую часть Эстонии», - подчеркнул президент Карис.

Он добавил, что террор 1940 и 1941 годов - убийства, тюрьмы, депортации - был в памяти каждого, и чтобы не испытать его снова, десятки тысяч наших сограждан выбрали опасный путь, в основном через Балтийское море.

«Кто-то бежал в Швецию, кто-то в Германию, кто-то в Финляндию, кто-то еще куда-то, - рассказал глава государства. - Это трудное путешествие было наполнено душевной болью за нашу родину и за тех, кто был здесь. Это было путешествие со скудным багажом или вообще без багажа в неизвестность. Путешествие, которое для многих оборвалось в осенние месяцы, для тех, кто так и не достиг свободных берегов».

Президент Карис вспомнил о своей матери, которая вместе с родителями отправилась в Германию, но семья столкнулась с трудностями и в конце концов вернулась домой. Он привел цитату из дневника своей матери: «Я вернулась натерпевшись от голода, в своем единственном кружевном платье и с осознанием того, что слишком рано повзрослела».