Президент Алар Карис, выступая в четверг в Таллиннском заливе на борту корабля ВМС Эстонии Kindral Kurvits в память о Великом исходе осени 1944 года, сказал, что это вынужденное бегство коснулось многих эстонских домов и семей.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Карис: Великий исход в 1944 году коснулся многих семей в Эстонии
«Этот трудный путь был полон душевной боли - за свою родину и за тех, кто остался здесь», - сказал глава государства.
«Великий исход 1944 года был не бегством из тени войны, а бегством от новой советской оккупации, когда Красная армия вновь захватила большую часть Эстонии», - подчеркнул президент Карис.
Он добавил, что террор 1940 и 1941 годов - убийства, тюрьмы, депортации - был в памяти каждого, и чтобы не испытать его снова, десятки тысяч наших сограждан выбрали опасный путь, в основном через Балтийское море.
«Кто-то бежал в Швецию, кто-то в Германию, кто-то в Финляндию, кто-то еще куда-то, - рассказал глава государства. - Это трудное путешествие было наполнено душевной болью за нашу родину и за тех, кто был здесь. Это было путешествие со скудным багажом или вообще без багажа в неизвестность. Путешествие, которое для многих оборвалось в осенние месяцы, для тех, кто так и не достиг свободных берегов».
Президент Карис вспомнил о своей матери, которая вместе с родителями отправилась в Германию, но семья столкнулась с трудностями и в конце концов вернулась домой. Он привел цитату из дневника своей матери: «Я вернулась натерпевшись от голода, в своем единственном кружевном платье и с осознанием того, что слишком рано повзрослела».
Десятки тысяч эстонцев остались за границей, построив свой дом на чужбине и устроившись на работу. «В то время, когда Эстония как государство была практически стерта с карты мира в результате соглашения тоталитарных режимов, сильная община эстонцев, живущих за пределами Эстонии, помогала помнить о своей стране и нести в своих сердцах землю, на которой они родились», - отметил глава государства.
«Но и здесь, и на другом берегу Балтийского моря нашему государству не дали кануть в Лету. Дух свободы эстонцев оказался сильнее иностранной власти, и в итоге победа осталась за нами: мы восстановили нашу Эстонскую Республику».
Президент Карис рассказал о несправедливости, которая разбросала эстонский народ в XX веке по обе стороны железного занавеса холодной войны - и о том, как в конце прошлого века эстонцы снова собрались вместе, не испытывая страха.
«Именно страх заставил людей бежать из Эстонии 80 лет назад. Теперь, 80 лет спустя, мы уверены в себе, мы знаем, как - и способны защитить себя, и здесь, на границе свободного мира, мы стоим вместе с нашими союзниками из НАТО и Европейского союза. Эстония может чувствовать себя храброй и защищенной», - подчеркнул президент Карис.