ФИФА опубликовала свежие рейтинги сборных. На первом месте располагается сборная Аргентины за ней следует сборная Франции. Тройку лидеров замыкает Испания.
Сборная Эстонии улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
Эстония улучшила свои позиции, поднявшись со 123-й на 122-ю строчку рейтинга.
Латвия осталась на 137 месте, а вот сборная Литвы опустилась сразу на четыре позиции и занимает сейчас 139 место.
Сборная Эстонии по футболу улучшила свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА, продолжая опережать Латвию и Литву.
Финляндия расположилась на 64-м месте, опустившись на позицию ниже.
Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место (март 2012 года).