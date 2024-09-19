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Сборная Эстонии улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА

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Сборная Эстонии по футболу.
Сборная Эстонии по футболу. Фото: Tairo Lutter

ФИФА опубликовала свежие рейтинги сборных. На первом месте располагается сборная Аргентины за ней следует сборная Франции. Тройку лидеров замыкает Испания.

Эстония улучшила свои позиции, поднявшись со 123-й на 122-ю строчку рейтинга.

Латвия осталась на 137 месте, а вот сборная Литвы опустилась сразу на четыре позиции и занимает сейчас 139 место.

Сборная Эстонии по футболу улучшила свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА, продолжая опережать Латвию и Литву.

Финляндия расположилась на 64-м месте, опустившись на позицию ниже.

Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место (март 2012 года).

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