В Финляндии летавший над зданиями полиции дрон врезался в телебашню: следствие подозревают шпионаж

Следователи установили, что подозреваемый управлял дроном возле телебашни, однако в какой-то момент сигнал пропал.

При потере связи устройство автоматически возвращается в точку запуска, однако по пути дрон врезался в телебашню. По версии следствия, подозреваемый сам сообщил о произошедшем в обслуживающую телебашню компанию Digita.

В полиции отметили, что дрон в основном передвигался около торгового центра Tripla, откуда пролетел мимо центрального полицейского участка Пасила в сторону телерадиовещательной компании Yle.

По словам комиссара Петри Партанена, дело расследуется по статье о шпионаже, поскольку речь идет о действиях, имевших место вблизи объектов критической инфраструктуры.

Человек может быть осужден по статье о шпионаже, если он получил и передал информацию, которая наносит ущерб безопасности или международным отношениям Финляндии. Наказание составит от одного до десяти лет лишения свободы.

Следствие по делу продолжается. Подозреваемого будут допрашивать в октябре.