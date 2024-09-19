Центральная криминальная полиция Финляндии расследует дело о шпионаже, когда в июне человек управлял дроном над зданиями полиции и общественной телерадиовещательной компании Yle в столичном районе Пасила. Для полетов над этой территорией нужно специальное разрешение, пишет Yle.
В Финляндии летавший над зданиями полиции дрон врезался в телебашню: следствие подозревают шпионаж
Следователи установили, что подозреваемый управлял дроном возле телебашни, однако в какой-то момент сигнал пропал.
При потере связи устройство автоматически возвращается в точку запуска, однако по пути дрон врезался в телебашню. По версии следствия, подозреваемый сам сообщил о произошедшем в обслуживающую телебашню компанию Digita.
В полиции отметили, что дрон в основном передвигался около торгового центра Tripla, откуда пролетел мимо центрального полицейского участка Пасила в сторону телерадиовещательной компании Yle.
По словам комиссара Петри Партанена, дело расследуется по статье о шпионаже, поскольку речь идет о действиях, имевших место вблизи объектов критической инфраструктуры.
Человек может быть осужден по статье о шпионаже, если он получил и передал информацию, которая наносит ущерб безопасности или международным отношениям Финляндии. Наказание составит от одного до десяти лет лишения свободы.
Следствие по делу продолжается. Подозреваемого будут допрашивать в октябре.