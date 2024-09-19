В День сопротивления будут подняты флаги Эстонии.

Поднятием флагов вспоминается сопротивление жителей Эстонии тоталитарным режимам в 1940-1991 годах, почитается память тех, кто в 1944 году был вынужден покинуть родину из-за террора Советского Союза, а также отмечается 80-летие правительства Отто Тийфа.

«Упорное сопротивление жителей Эстонии оккупации Советским Союзом, продолжавшейся 47 лет, заслуживает памяти, - сказал госсекретарь Таймар Петеркоп, который представил проект постановления о дне поднятия флагов. - Приход к власти правительства Отто Тийфа в 1944 году был государственным актом, который в краткий период возможностей восстановил независимость Эстонии. Террор и страх, последовавшие за повторной оккупацией Эстонии, не смогли сломить стремление жителей Эстонии сохранить национальную идентичность. Это выражалось в актах сопротивления, организованных как группами граждан, так и отдельными лицами. С точки зрения государственной политики, следует отметить успех усилий правительства в изгнании и наших дипломатов, которые добились того, что западные страны не признали оккупацию Эстонии», - добавил Петеркоп.

В воскресенье, 22 сентября, по распоряжению правительства все государственные, волостные и городские учреждения, а также публичные юридические лица поднимут эстонский флаг. Для выражения единства, демократических идеалов и стремления к свободе все жители Эстонии, предприятия и объединения приглашаются поднять сине-черно-белый флаг. Флаги должны быть подняты на рассвете, но не позднее 8 часов утра, и опущены на закате.