Первый в Эстонии осужденный за налоговое мошенничество Пеэтер Каарес, задолжавший государству сотни тысяч евро, рассказал, что несколько недель назад он надел белую рубашку и галстук, посетил два бюро судебных исполнителей и к концу недели избавился от долга в размере около 330 000 евро. Эту сумму суд обязал его выплатить Кассе здоровья и Налогово-таможенному департаменту, но ни одно из ведомств так и не получило денег.
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«Упущение системы»: осужденный за налоговое мошенничество избавился от долгов на сотни тысяч евро с помощью двух заявлений
Перевод: Ева Ойжинская
По мнению Каареса, государство оказалось неспособным с помощью своих законов взыскать с него деньги и фактически сделало ему подарок на сумму около 330 000 евро. При этом ни Касса здоровья, ни Налогово-таможенный департамент, потерявшие сотни тысяч евро, не согласны раскрывать точные суммы.