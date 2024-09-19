«Упущение системы»: осужденный за налоговое мошенничество избавился от долгов на сотни тысяч евро с помощью двух заявлений

Пеэтер Каарес, по его собственным словам, надел белую рубашку, галстук и пошел писать заявление о том, что больше не хочет быть задолжавшим государству. На что государственные ведомства ответили: «Ну и не будь».

Первый в Эстонии осужденный за налоговое мошенничество Пеэтер Каарес, задолжавший государству сотни тысяч евро, рассказал, что несколько недель назад он надел белую рубашку и галстук, посетил два бюро судебных исполнителей и к концу недели избавился от долга в размере около 330 000 евро. Эту сумму суд обязал его выплатить Кассе здоровья и Налогово-таможенному департаменту, но ни одно из ведомств так и не получило денег.