Правительство одобрило предоставление больничным аптекам права на ввоз лекарств

Перевод: Сергей Светлов

Целью изменения является повышение доступности лекарств для больниц и пациентов, а также стимулирование конкуренции между фармацевтическими оптовиками. Кроме того, законопроект позволит больницам лучше планировать запасы и расходы на лекарства, а также усилит готовность к кризисам.

Согласно действующему сейчас законодательству, больничные аптеки не имеют права самостоятельно ввозить лекарства и вынуждены закупать их у зарегистрированных в Эстонии оптовиков. Новый законопроект расширяет круг возможных поставщиков, разрешая участие в тендерах больниц не только эстонским оптовым компаниям, но и соответствующим требованиям оптовикам из Европейского союза.

Сиккут: мы не изобретаем новое решение, а лишь совершенствуем текущую систему

Министр здоровья Рийна Сиккут отметила, что изменение даст больницам больше гибкости, более оперативное обслуживание и, вероятно, снизит расходы. «Право на ввоз лекарств больничные аптеки уже имеют в ряде европейских стран, например, в Финляндии и Литве. Мы не изобретаем новое решение, а лишь совершенствуем текущую систему», - сказала Сиккут.

Возможностью, предусмотренной законопроектом, также сможет воспользоваться центральная аптека Сил обороны, действующая по лицензии больничной аптеки.

Изменение не предоставляет больничным аптекам права на оптовую или розничную торговлю лекарствами и не обязывает их самостоятельно заниматься ввозом. Оно не предназначено для коммерческой деятельности: больничные аптеки не смогут устанавливать наценки на лекарства или участвовать в тендерах других больниц. Эстонские оптовики сохранят возможность участвовать в тендерах и предлагать конкурентоспособные цены и ассортимент для больниц.

В Эстонии действуют 24 больничные аптеки

По данным Департамента лекарственных средств, по состоянию на 1 апреля в Эстонии 24 больничных аптеки. Большинство из них находятся в больницах, включенных в план развития больничной сети, однако не у всех этих больниц есть собственные аптеки. В таких случаях они получают лекарства по соглашению с аптеками других больниц.

Продажи больничным аптекам ежегодно растут. По статистике департамента, за 2023 год общая сумма продаж лекарств больничным аптекам составила около 129 миллионов евро, что составляет 28 процентов всего оптового фармацевтического рынка.