Массовые взрывы средств связи и электронных приборов в Ливане неприемлемы из-за неизбежного и значительного сопутствующего ущерба для мирных жителей, отмечается в опубликованном в среду, 18 сентября, официальном заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
В ЕС осудили массовые взрывы электронных устройств в Ливане
Целью подобных атак, по мнению Борреля, является попытка посеять террор в Ливане.
«Я присоединяюсь к оценке инцидента Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком и призыву провести независимое расследование», - отметил глава европейской дипломатии, добавив, что Европейский Союз продолжит делать все возможное, чтобы «поддерживать голоса мира и разума» в условиях риска военной эскалации в регионе.