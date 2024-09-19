В ЕС осудили массовые взрывы электронных устройств в Ливане

«Я присоединяюсь к оценке инцидента Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком и призыву провести независимое расследование», - отметил глава европейской дипломатии, добавив, что Европейский Союз продолжит делать все возможное, чтобы «поддерживать голоса мира и разума» в условиях риска военной эскалации в регионе.