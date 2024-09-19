Чт, 19.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В ЕС осудили массовые взрывы электронных устройств в Ливане

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Скорая помощь в Ливане.
Скорая помощь в Ливане. Фото: Bilal Hussein

Массовые взрывы средств связи и электронных приборов в Ливане неприемлемы из-за неизбежного и значительного сопутствующего ущерба для мирных жителей, отмечается в опубликованном в среду, 18 сентября, официальном заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Целью подобных атак, по мнению Борреля, является попытка посеять террор в Ливане.

«Я присоединяюсь к оценке инцидента Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком и призыву провести независимое расследование», - отметил глава европейской дипломатии, добавив, что Европейский Союз продолжит делать все возможное, чтобы «поддерживать голоса мира и разума» в условиях риска военной эскалации в регионе.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх