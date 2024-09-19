Спортсмен-транжира рискует остаться без миллионов

Ленер, который с 2010 года выступает в сильнейшей хоккейной лиге мира, в последние сезоны не имеет возможности проявить свое мастерство из-за травм. В настоящее время он входит в состав Las Vegas Golden Knights, но клуб хочет расторгнуть контракт с хоккеистом.

Причиной расторжения контракта является то, что 33-летний Ленер не явился на сборы команды, где должен был пройти медицинское обследование. Оно было нужно для того, чтобы выяснить, сможет ли шведский вратарь вообще играть в предстоящем сезоне или его следует включить в список долгосрочно травмированных.

В НХЛ есть правило, обязывающее игроков проходить медицинское обследование перед началом сезона, так как серьезно травмированных игроков можно включить в отдельный список, что не будет негативно влиять на команды. То есть их зарплата не входит в зарплатный фонд команд и дает возможность сохранять состав максимально сильным. При этом травмированные игроки все равно получают обещанную зарплату.

Ленер должен был заработать за начинающийся сезон четыре миллиона евро. Сейчас его клуб ищет возможность уволить Ленера таким образом, чтобы не выплачивать ему зарплату. Решение об этом должно быть подтверждено НХЛ, которая прежде всего хочет получить от игрока объяснения по поводу неявки на сборы.

Ленер на протяжении многих лет был одним из лучших вратарей НХЛ, но в последние годы, помимо травм, у него возникли проблемы и в личной жизни. У хоккеиста появился ряд зависимостей, и поэтому он также испытывает и финансовые проблемы. Недавно тратящий огромные суммы хоккеист также подал заявление о личном банкротстве, поскольку больше не в состоянии справляться со своими обязательствами.