Selver открыл автономный магазин, работающий 24/7

«С радостью сообщаем об открытии в сотрудничестве с Selver автономного магазина Grab2Go в самом в сердце инновационного делового района Ülemiste City. Этот проект дает отличную возможность представить нашу передовую технологию и совместно протестировать, насколько эффективно работают автономные магазины», - сказал основатель и генеральный директор Grab2Go Март Вийлипус.

«Наша цель - сделать процесс покупок для конечного потребителя еще более удобным и доступным, одновременно решая одни из крупнейших вызовов в сфере розничной торговли, таких как нехватка рабочей силы, высокие затраты на круглосуточное обслуживание и общая коммерческая эффективность», - добавил он.

По словам руководителя Selver Кристи Ломп, сеть постоянно ищет возможности для расширения бизнес-направлений и готова тестировать новейшие технологические решения.

«Пилотный проект дает нам ценную информацию о готовности рынка к автономным магазинам и их будущем потенциале. Мы с большим воодушевлением ожидаем реакции клиентов на новое решение. Покупатели смогут посещать магазин в удобное для себя время, совершая покупки быстро и с удобством», - сообщила Ломп.

Руководитель по инновациям Ülemiste City Урсель Вельве выразила радость по поводу того, что Grab2Go и Selver приступают к тестированию своего автономного магазина в рамках концепции Test City.

«Мобильное решение для магазина было очень ожидаемым в самом сердце делового района, и местная инфраструктура полностью этому способствует. Я уверена, что наше сообщество, состоящее из 17 000 увлеченных технологиями человек - это идеальная площадка для тестирования новых решений, набора тестировщиков и получения обратной связи по услуге. Selver уже давно является поставщиком услуг в нашем деловом районе, и особенно приятно, что они решили протестировать новую концепцию именно здесь», - сказала она.

Клиенты могут посещать магазин круглосуточно. Внутри магазина установлены экраны самообслуживания, с помощью которых покупатели могут ознакомиться с ассортиментом товаров и оплатить покупку через платежный терминал карточным платежом.

Роботизированный магазин комплектует и выдает заказанные товары незамедлительно, обеспечивая скорость и удобство. В ассортименте представлено множество продуктов питания повседневного потребления - молочные изделия (молоко, кофейные сливки, кефир, зерненый творог, творожные сырки, пудинги), выпечка, сладости, снеки, смузи, соки, прохладительные напитки, различные виды воды, а также салаты, десерты, готовые блюда производства Selveri Köök и многое другое.

Ассортимент магазина регулярно пересматривается и дополняется согласно обратной связи клиентов.