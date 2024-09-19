Эстония потратит миллионы евро на надувные танки и другие муляжи оружия

«Чиновники ищут модели настоящих систем вооружения, боеприпасов, а также коммуникационного и радиолокационного оборудования, а также обучение по установке и обслуживанию ложных целей, - пишет издание. - Никаких дополнительных подробностей относительно конкретных типов ложных целей, которые ищет Эстония, или того, какие подразделения ее вооруженных сил будут их использовать, не приводится».