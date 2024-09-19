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Эстония потратит миллионы евро на надувные танки и другие муляжи оружия

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Рабочий готовит надувной муляж танка, который используется для отвлечения внимания противника при атаках. 6 марта 2023 года, Дечин, Чехия.
Рабочий готовит надувной муляж танка, который используется для отвлечения внимания противника при атаках. 6 марта 2023 года, Дечин, Чехия. Фото: Reuters / Scanpix

Государственный центр оборонных инвестиций объявил конкурс на поставку макетов настоящих оружейных систем, боеприпасов и средств связи. Потенциального врага будут обманывать муляжи HIMARS, самоходных гаубиц CAESAR и систем ПВО.

На тендер, который позволит Эстонии закупить надувное оружие, обратило внимание американское профильное издание Defense News.

«Чиновники ищут модели настоящих систем вооружения, боеприпасов, а также коммуникационного и радиолокационного оборудования, а также обучение по установке и обслуживанию ложных целей, - пишет издание. - Никаких дополнительных подробностей относительно конкретных типов ложных целей, которые ищет Эстония, или того, какие подразделения ее вооруженных сил будут их использовать, не приводится».

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