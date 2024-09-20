КОЛОНКА СОБОЛЕВА Центристская партия может «раскалываться» до бесконечности?

И все же, с одной стороны, крайне трудно вообразить, что Кристен Михал, которого и так сейчас обвиняют в том, что он отступил от очень многих базовых реформистских ценностей, захочет дать дополнительные козыри в руки своих критиков и станет обращать в реформисты Яну Тоом. С другой, столь же трудно было бы представить, чтобы такое обращение могло бы как-то привлекать саму Яну Тоом.

Мария Юферева-Скуратовски баллотировалась в Европарламент уже в качестве члена Партии реформ. Фото: Mihkel Maripuu

Она любит говорить в последнее время, что ей доставляет особое удовольствие находить расхождения в высказываниях Марии Юферевой-Скуратовски в ее бытность центристкой и в ее нынешней реформистской «испостаси», но ясно же, что в случае проследования этим же маршрутом самой Тоом эта «амплитуда» стала бы еще более велика. При этом ведь и самой Тоом не нужна партия, где от нее будут ждать молчания, и той же Партии реформ не нужна Яна Тоом, если она не «гармонизирует» свою риторику с «общей линией».

Следующей мыслью могли бы стать социал-демократы, с которыми у Яны Тоом есть определенные точки соприкосновения, например, в части важности защиты прав ЛГБТ-сообщества. Кроме того, всеми замечено, с каким энтузиазмом сейчас Социал-демократическая партия стала «отчуждать» от центристов недавних ближайших соратников Михаила Кылварта, видимо, в расчете перетянуть к себе и традиционные «центристские голоса».