Решение Центристской партии покинуть Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) показалось многим наблюдателям «победой Мадисона над Тоом» и признаком очередного крупного внутреннего раскола в рядах центристов. У журналиста Павла Соболева не получается представить Яну Тоом в рядах какой-то другой эстонской политической партии, но зато выходит вообразить ее или создающей новую партию, или возвращающей себе в рядах центристов максимальное влияние, что возможно только с занятием председательского кресла.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ Центристская партия может «раскалываться» до бесконечности?
В последние месяцы на эстонской политической сцене произошло настолько значительное количество переходов политиков из одной партии в другую, что теперь при практически любом публичном проявлении напряженности в какой-то партии обществу кажется, что почувствовавший себя дискриминированным партиец может решить сменить свою партийную приписку.
Причем даже в тех случаях, когда сами политики, в отношении которых делаются такие прогнозы, открещиваются от подобных намерений, им не всегда верят. Вспомним, что сразу после победы Михаила Кылварта на выборах председателя Центристской партии и Юри Ратас, и Танель Кийк говорили, что не собираются спешить с резкими шагами и верят, что партия сохранит единство. Тем не менее, многие эксперты высказывали в те дни убежденность, что их уход из рядов центристов - лишь вопрос времени, и эти предсказания довольно быстро сбылись.
Это удивительно, но сейчас в рядах Центристской партии снова наблюдается нечто вроде признаков раскола, причем уже между лицами, которых совсем недавно было принято считать ближайшими соратниками.
Мадисон стал фаворитом
Совет Центристской партии принял решение покинуть «альянс либералов» в Европарламенте, при этом мало кто сомневается, что это было одним из условий вступления в ряды центристов Яака Мадисона. То, что это условие было выполнено явно вопреки пожеланиям очень комфортно себя чувствовавшей в упомянутом альянсе Яны Тоом, наверняка не могло не послужить для нее слишком ясным сигналом, что в Центристской партии появился человек, мнение которого для председателя значит больше, чем мнение самой Тоом.
Разумеется, Яна Тоом и словом не обмолвилась после принятого советом партии решения, что оно ее разочаровало до какой-то крайней степени; напротив, она выразила надежду на то, что руководство партии услышит ее идеи относительно того, к кому центристы могли бы примкнуть в Европарламенте теперь, хотя она и добавила, что сама свою нынешнюю фракцию покидать пока не намерена.
Острого конфликта вроде бы пока не возникло, но Яак Мадисон тем временем прямо дает понять, что присоединение центристов к ECR чуть ли не неизбежно, и если дело сложится именно таким образом, то, вероятно, предположительный уход Яны Тоом из рядов центристов перестанет восприниматься как сугубо отвлеченная перспектива.
Очереди не выстраивается
Парадокс, однако, в том, что совершенно невозможно представить сценарий перехода Яны Тоом ни в одну из других влиятельных эстонских политических сил; дело вовсе не в какой-то ее особой, мол, токсичности, которую кто-то из ее недоброжелателей поспешит ей приписать, а просто в силу очевидных обстоятельственных противопоказаний.
Да, к тому крылу Европарламента, в котором нравится ощущать себя Яне Тоом, принадлежат ведь и реформисты. Сама Тоом вовсе не выглядит каким-то уж непримиримым «белкофобом», у которого все, что связано с реформистами, вызывает отторжение: давайте вспомним хотя бы, как Яна Тоом вступалась за очень непопулярную у ее избирателей Каю Каллас, когда та становилась объектом сексистских нападок со стороны Калле Грюнталя.
И все же, с одной стороны, крайне трудно вообразить, что Кристен Михал, которого и так сейчас обвиняют в том, что он отступил от очень многих базовых реформистских ценностей, захочет дать дополнительные козыри в руки своих критиков и станет обращать в реформисты Яну Тоом. С другой, столь же трудно было бы представить, чтобы такое обращение могло бы как-то привлекать саму Яну Тоом.
Она любит говорить в последнее время, что ей доставляет особое удовольствие находить расхождения в высказываниях Марии Юферевой-Скуратовски в ее бытность центристкой и в ее нынешней реформистской «испостаси», но ясно же, что в случае проследования этим же маршрутом самой Тоом эта «амплитуда» стала бы еще более велика. При этом ведь и самой Тоом не нужна партия, где от нее будут ждать молчания, и той же Партии реформ не нужна Яна Тоом, если она не «гармонизирует» свою риторику с «общей линией».
Следующей мыслью могли бы стать социал-демократы, с которыми у Яны Тоом есть определенные точки соприкосновения, например, в части важности защиты прав ЛГБТ-сообщества. Кроме того, всеми замечено, с каким энтузиазмом сейчас Социал-демократическая партия стала «отчуждать» от центристов недавних ближайших соратников Михаила Кылварта, видимо, в расчете перетянуть к себе и традиционные «центристские голоса».
Однако, несмотря на это, можно не сомневаться, что попытка вовлечения в эту схему и Яны Тоом была бы уже переходом за «красную линию». Соцдемы много чего себе выторговали в переговорах с партнерами по новой таллиннской коалиции, желавшими сменить столичную власть, и именно по этой причине с таким спокойствием и предлагают на важные посты в городе и даже государстве людей, допускавших неоднозначные высказывания по очень чувствительным для эстонского общества темам. Но Яна Тоом была бы в этом смысле явным «перебором», то есть фактором, способным как раз-таки разрушить очень многие межпартийные договоренности.
Ну и не забудем, конечно, что ведь Танель Кийк и Яак Ааб в официальные причины своего перехода из Центристской партии в ряды социал-демократов как раз помещали баллотирование Тоом по центристскому списку в евродепутаты. Еще более четко возражал против этого и Юри Ратас, так что еще большим абсурдом в сложившихся условиях выглядел бы сценарий перехода Яны Тоом в «Отечество», который и сам по себе-то смотрится чем-то даже более невероятным, чем случившееся на деле обращение в центристы Яака Мадисона.
Есть, конечно, и «Ээсти 200»; недавно, однако, эту партию снова возглавила Кристина Каллас, являющаяся одним из главных живых символов той самой школьной реформы, к которой так критически всегда относилась защищавшая сохранение русскоязычного образования Яна Тоом, и есть партия EKRE, про которую при ее нахождении в правительстве Юри Ратаса Яна Тоом говорила, что она бы предпочла ей в качестве коалиционного партнера реформистов.
Не забудем и о том, что совсем недавно Яна Тоом высказалась примерно в том духе, что, мол, Яак Мадисон, освободившийся от влияния семьи Хельме, уже не так и ужасен, как в период нахождения под этим влиянием...
Два пути, и оба привлекательные
Однако даже если никак не получается представить партию, в которой - в случае гипотетического расставания Тоом с центристами - Яна Тоом могла бы продолжить свою политическую карьеру, еще труднее представить, чтобы у нее могли пропасть политические амбиции. Поэтому если все-таки сидеть в одной лодке с Яаком Мадисоном станет для Яны Тоом невыносимо, останутся, наверное, два варианта: либо попытка создать свою партию, либо вступление в борьбу за возвращение максимального влияния в нынешней, что может стать возможным уже только с собственным занятием председательского кресла.
Если Яна Тоом выбрала бы первый путь, то это могло бы означать появление новой политической силы с ярко выраженным «женским лицом» (если бы в соучредители партии были бы приглашены, например, Оудекки Лооне и Ольга Иванова), но, пожалуй, вторая возможность дает больше шансов быстрее прийти к желаемой цели.
Михаил Кылварт ничуть не ошибается, когда говорит, что формально обосновывающие свое решение уйти из партии перебежчики «новой волны» лицемерят, когда говорят, что сделали это из-за Яака Мадисона. Их решение действительно продиктовано вовсе не какой-то основанной на «ценностях» брезгливостью, а только лишь карьерным расчетом, но правда и то, что пригласивший Мадисона в партию председатель просто стал казаться им «битой картой», ставить на которую - именно в смысле своего карьерного развития - стало бессмысленно.
Этой слабостью вполне может воспользоваться и Яна Тоом, и, поместив имя Эдгара Сависаара на знамя своей внутрипартийой борьбы, добиться для себя в партии самого высокого из возможных положения.
Дробление до бесконечности?
Совсем не обязательно, что начнет происходить что-то подобное, но сам факт того, что и Михаил Кылварт с Яной Тоом могут показаться олицетворениями разных крыльев в Центристской партии, словно подтверждает, что это партия может «раскалываться» если не до бесконечности, то до какого-то совершенно непредставимого предела.
Если Яна Тоом все-таки решила бы «отойти в сторону», наверное, стоило бы ждать раздора между Кылвартом и, допустим, Лаури Лаатсом. А в какой-то момент, если не останется даже двух человек для проведения межконфронтационной грани, настанет пора ждать появления таковой - уже совсем «внутренней» - в одном.