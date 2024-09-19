Рийгикогу не согласился повысить детское пособие и пособие на школьные обеды

Перевод: Сергей Светлов

Законопроект, предложенный фракцией Центристской партии, предусматривал изменение Закона о семейных пособиях с целью улучшения благосостояния семей с детьми и увеличение детского пособия на первого и каждого следующего ребенка до 150 евро в месяц.

В настоящее время детское пособие составляет 80 евро на первого и второго ребенка, а на третьего и каждого следующего - сто евро в месяц.

За отклонение законопроекта проголосовали 43 члена парламента, против - 10. В результате голосования законопроект был снят с рассмотрения.

Не прошел первое чтение также законопроект, инициированный фракцией Центристской партии, о внесении изменений в Закон об основной школе, гимназии и профессиональных учебных заведениях, который предлагал установить минимальную ставку пособия на школьные обеды и определить минимальную стоимость школьного обеда в два евро на ученика в день. С 2018 года государственная пособие на школьные обеды составляет один евро на ученика.

За отклонение законопроекта проголосовали 36 членов Рийгикогу, против - семь. В результате голосования законопроект был снят с рассмотрения.