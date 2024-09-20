Пт, 20.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

На собрании прямо сказали: «Запасайтесь репетиторами». Что говорят о переходе те, на кого сейчас так полагаются родители

Copy
По мнению репетитора Светланы, ученик из Ласнамяэ не заговорит на эстонском, пока не станет слышать эстонскую речь вне школы.
По мнению репетитора Светланы, ученик из Ласнамяэ не заговорит на эстонском, пока не станет слышать эстонскую речь вне школы. Фото: Shutterstock

Кому как не репетиторам знать о реальном положении дел в школах в связи с переходом на эстоноязычное обучение. Слишком сложно - спасет репетитор, программа не дотягивает до уровня ученика - и здесь на помощь придет репетитор. Rus.Postimees выяснил, как переход повлиял на их работу, увеличилась ли обеспокоенность учеников и их родителей, а также сколько в среднем репетиторам платят за занятия.

Светлана, Кристи и Филипп - молодые репетиторы из Таллинна, которые в основном работают с детьми до девятого класса. Светлана специализируется на математике, Кристи и Филипп в том числе помогают школьникам с эстонским. И за три недели им удалось сделать кое-какие выводы.

В основном обеспокоены родители, а не дети

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх