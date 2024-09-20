На собрании прямо сказали: «Запасайтесь репетиторами». Что говорят о переходе те, на кого сейчас так полагаются родители

Кому как не репетиторам знать о реальном положении дел в школах в связи с переходом на эстоноязычное обучение. Слишком сложно - спасет репетитор, программа не дотягивает до уровня ученика - и здесь на помощь придет репетитор. Rus.Postimees выяснил, как переход повлиял на их работу, увеличилась ли обеспокоенность учеников и их родителей, а также сколько в среднем репетиторам платят за занятия.