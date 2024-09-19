Дом Москвы никому не нужен: Латвия пересмотрит стоимость объекта

Перевод: Ева Ойжинская

Первый аукцион по продаже здания на улице Марияс, 7 в Риге провалился из-за отсутствия заинтересованных участников, сообщает LSM.

Начальная цена аукциона составляла 3,57 миллиона евро. Новый аукцион планируется провести 1 октября, при этом Государственное агентство недвижимости Латвии собирается снизить цену. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 24 сентября.

Здание было принудительно изъято у города Москвы латвийскими властями в начале этого года. Латвия планирует продать объект, а вырученные средства передать Украине.

Латвийские власти заявили, что под прикрытием культурных мероприятий и внешкольного образования в здании происходила тайная подрывная деятельность против независимости Латвии. Например, помещения сдавались в аренду лицам, поддерживающим агрессию против Украины.

Россия выразила недовольство и пообещала предпринять ответные меры в отношении Латвии.

Дом Москвы начал свою деятельность в мае 2004 года, его открытие посетил тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков.

Фотографии здания можно посмотреть здесь.