Латвия столкнулась с проблемами при продаже конфискованного у России Дома Москвы. Поскольку первое предложение не заинтересовало инвесторов, цену на расположенный в Риге объект планируют снизить на 20 процентов.
Дом Москвы никому не нужен: Латвия пересмотрит стоимость объекта
Перевод: Ева Ойжинская
Первый аукцион по продаже здания на улице Марияс, 7 в Риге провалился из-за отсутствия заинтересованных участников, сообщает LSM.
Начальная цена аукциона составляла 3,57 миллиона евро. Новый аукцион планируется провести 1 октября, при этом Государственное агентство недвижимости Латвии собирается снизить цену. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 24 сентября.
Здание было принудительно изъято у города Москвы латвийскими властями в начале этого года. Латвия планирует продать объект, а вырученные средства передать Украине.
Латвийские власти заявили, что под прикрытием культурных мероприятий и внешкольного образования в здании происходила тайная подрывная деятельность против независимости Латвии. Например, помещения сдавались в аренду лицам, поддерживающим агрессию против Украины.
Россия выразила недовольство и пообещала предпринять ответные меры в отношении Латвии.
Дом Москвы начал свою деятельность в мае 2004 года, его открытие посетил тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков.
Фотографии здания можно посмотреть здесь.