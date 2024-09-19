С четверга несовершеннолетние могут подавать ходатайство о получении первого водительского удостоверения или прав на управление маломерным судном в электронной среде Департамента транспорта.
С 19 сентября несовершеннолетние могут ходатайствовать о получении водительских прав в электронной среде
Перевод: Павел Соболев
Чтобы подать заявление на получение прав, несовершеннолетнему необходимо войти в среду э-услуг Департамента транспорта и подать заявление. После этого система предлагает несовершеннолетнему запросить у законного представителя согласие на совершение действий в самостоятельном режиме.
Законный представитель несовершеннолетнего будет уведомлен по электронной почте и сможет легко дать согласие, войдя в ту же среду электронных услуг. В том числе, при желании, можно сразу оплатить и госпошлину за осуществляемую несовершеннолетним операцию.
При наличии согласия представителя несовершеннолетний может совершать все действия в электронной среде вплоть до момента выдачи документа.