С 19 сентября несовершеннолетние могут ходатайствовать о получении водительских прав в электронной среде

Перевод: Павел Соболев

Чтобы подать заявление на получение прав, несовершеннолетнему необходимо войти в среду э-услуг Департамента транспорта и подать заявление. После этого система предлагает несовершеннолетнему запросить у законного представителя согласие на совершение действий в самостоятельном режиме.

Законный представитель несовершеннолетнего будет уведомлен по электронной почте и сможет легко дать согласие, войдя в ту же среду электронных услуг. В том числе, при желании, можно сразу оплатить и госпошлину за осуществляемую несовершеннолетним операцию.

При наличии согласия представителя несовершеннолетний может совершать все действия в электронной среде вплоть до момента выдачи документа.