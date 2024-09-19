Заявление поддержали глава Таллиннского регионального отделения Партии реформ и вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере, все депутаты фракции Партии реформ в горсобрании, председатель горсобрания Тоомас Круузимяги, вице-мэр Вильяр Яаму, старейшина Кесклинна Сандер Андла и старейшина Пирита Дорис Раудсепп. Заявление на заседании огласил председатель фракции, депутат Рийгикогу Мати Райдма.

Полный текст политического заявления фракции Партии реформ:

На сегодняшнем заседании фракция Партии реформ Таллиннского городского собрания вместе с председателем горсобрания Таллинна, вице-мэрами и старейшинами районов от Партии реформ обсудила ход развития Таллинна в направлении создания эстоноязычной и дружественной среды.

Подытожим дискуссию одним предложением - Партию реформ беспокоит состояние языковой политики в учреждениях нашего города.

В нынешнем таллиннском коалиционном соглашении говорится, что мы пересмотрим критерии владения иностранным языком при приеме на работу в городе. В то же время мы по-прежнему видим, как городские власти в объявлениях о приеме на работу требуют от соискателей владения русским языком. Последний пример взят из объявления о наборе персонала муниципальным предприятием Tallinna Linnatransport, в котором специально указано требование знания русского языка.

Государственный сектор должен подавать пример в формировании официальной языковой среды, чтобы русский язык не распространялся ни в стране, ни в Таллинне.

Мы, конечно, не дискриминируем кого-либо по национальному или языковому признаку. Знание иностранных языков полезно каждому соискателю работы, и мы сообщаем, что в городе есть направления работы, где наблюдается нехватка качественной эстоноязычной рабочей силы. Кроме того, мы считаем, что наниматели могут продолжать ценить знание русского языка как весомый аргумент на собеседованиях и отборе резюме с учетом специфики сферы работы или профессии. Но умение говорить по-русски ни в коем случае не должно быть требованием в объявлениях о вакансиях в городских учреждениях и решающим аргументом при приеме на работу кандидата.

В связи с этим наша фракция обращается с призывом:

Фракция Партии реформ вместе с председателем горсобрания, вице-мэрами и старейшинами районов требует, чтобы требование о знании русского языка исчезло из объявлений о вакансиях в городских учреждениях. Мы призываем как коалицию, так и оппозицию достичь в ближайшие месяцы политического соглашения, которое ввело бы в действие внутреннее правило в городе, согласно которому больше не может быть требования знания русского языка ни в одном объявлении о приеме на работу чиновника или специалиста на вакансии в городском учреждении.