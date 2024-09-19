Центристы и EKRE в горсобрании Таллинна инициировали вотум недоверия трем вице-мэрам столицы

По словам председателя фракции EKRE Марта Калласа, новое правительство города находится у власти с 26 марта. «За это время вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван не смог внести изменения в своей сфере, отменить и остановить дорожный хаос в Таллинне, вызванный решениями других партий в таллиннской коалиции. К тому же недавно были объявлены грядущие изменения автобусных маршрутов, с чем не согласны местные жители», - сказал Каллас.

По словам Калласа, вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере не смог добиться улучшений в своей сфере, отменить решения, вызывающие транспортный хаос, а вместо этого ускорил непропорциональную перестройку городского пространства, назвав ее конечной целью создание центра города без автомобилей. «Они оба играют хороших и плохих полицейских, один - друг машин, другой - враг, но на самом деле они делают одно и то же», - отметил Каллас.

По словам Калласа, вице-мэр Маргот Роозе уже почти шесть месяцев получает зарплату в размере 7755 евро, но о ее делах ничего не слышно. «Даже депутаты горсобрания не знают, что такой человек существует. Если вице-мэр ничего не делает и его не слышно, то почему он должен занимать эту должность?» - спросил Каллас.

Члены фракций EKRE и Центристской партии считают, что у власти в Таллинне не должны находиться вице-мэры, в результате действий которых жизнь горожан становится хуже. Также не должно быть места и вице-мэру, трудовой вклад которого настолько маргинален, что о его существовании никто не слышал.

«Мы ждем, когда члены коалиции присоединятся к вотуму недоверия; видно же, что никаких выгодных для жителей города решений от коалиции четырех политических партий нет и не будет. Давайте покончим с этой ерундой», - призвал Каллас депутатов коалиции присоединиться к вотуму недоверия.