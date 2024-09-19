Израиль наносит новые удары по «Хезболле» в Ливане. Атака началась во время выступления лидера группировки

Насралла обвинил Израиль в атаках на пейджеры и рации, которые, по его словам, не делают различия между членами группировки и невинными жителями, в том числе детьми. По его словам, взорвалось около 4 000 пейджеров, и некоторые из пострадавших еще не включены в официальные данные.

Взрывы портативных раций «Хезболлы» в Ливане: 20 погибших, более 450 раненых

«Это чистейший терроризм. Мы назовем их резней вторника и резней среды. Это военные преступления или, по крайней мере, объявление войны, - говорит он. - Бог милостив и предотвратил большее количество смертей и раненых. Несколько пейджеров были выведены из строя или выключены. Некоторые не были распределены и все еще находились на складе».

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что она стремится «уничтожить» «террористический потенциал и инфраструктуру» «Хезболлы». «На протяжении десятилетий "Хезболла" использовала гражданские дома, прорыла под ними туннели и использовала мирных жителей в качестве живого щита, превратив южный Ливан в зону боевых действий», - говорится в заявлении.

Цель операции, говорится в заявлении, - «обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы жители могли вернуться в свои дома и достичь военных целей». На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, что авиаудары наносятся по нескольким районам Ливана.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна «открывает новый этап войны», и «центр тяжести смещается на север за счет отвлечения ресурсов и сил». «Нам потребуется последовательность с течением времени, эта война требует большого мужества, решимости и настойчивости», - добавил он.

Ранее на этой неделе правительство Израиля переформулировало задачи войны, сделав основной целью возвращение израильтян, вынужденных покинуть свои дома, а Галант заявил, что военные действия будут единственным вариантом в случае провала дипломатии, что повышает перспективу перехода конфликта с «Хезболлой» в стадию полномасштабной войны.