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Что это такое? Берег на центральном пляже курортной столицы покрылся густой зеленой массой

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В начале этой недели посетители пярнуского центрального пляжа заметили у берега зеленую густую массу из водорослей странной формы. 

По словам жителя Пярну, который каждый день посещает пляж, в понедельник вода была кристально чистой, но во вторник кромка воды была густо забита водорослями. 

«На берегу был толстый зеленый слой, а вода была полна мелких водорослей, - описал он. - В воде плавали миллионы темно-зеленых шариков размером с горошину, которые при прикосновении рассыпались в пыль».

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