Пожилая женщина и ее подруга заблудились в лесу. Полицейским пришлось сильно постараться, чтобы их найти

Незадолго до 13 часов в Центр тревоги позвонила пожилая женщина, сообщившая, что вместе с подругой заблудилась в лесу, рассказал пресс-секретарь Лыунаской префектуры. Подруги пошли в незнакомый лес за клюквой и не смогли найти дорогу назад.

В лес они отправились рано утром, автомобиль оставили у смотровой вышки Валгесоо. Встревоженная женщина также сообщила, что аккумулятор ее телефона скоро разрядится и она не знает, как долго она еще сможет поддерживать связь с поисковой командой.