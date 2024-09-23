Маргот была вне себя, когда пришла на кладбище Сизелинна в Таллинне, чтобы навестить могилу своего дедушки: вместо знакомого надгробного камня она увидела чужие имена. Могила дедушки исчезла, а на ее месте находилось захоронение другого, совершенно не знакомого Маргот человека.
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«Это кошмар»: пришедшая на кладбище таллиннка обнаружила, что поверх останков ее дедушки похоронили чужого человека
У Маргот были очень теплые отношения с дедушкой. Она не скрывает, что в подростковом возрасте, когда дедушка умер, она не слишком часто посещала его могилу, но после смерти матери эта обязанность легла на плечи Маргот и ее сестры.
Однажды, придя на кладбище, Маргот вдруг обнаружила, что могила словно испарилась. «Сначала растерялась: может, я что-то напутала?» - вспоминает Маргот.