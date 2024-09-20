Торговый центр Ülemiste пошел на крайние меры из-за дрифтеров

«Мы неоднократно посещали парковку центра Ülemiste для разрешения подобных ситуаций на проходящих там мероприятиях. Картина удручает. Практически каждый четверг там устраивают гонки на скорость, занимаются дрифтом. Присутствующие употребляют алкоголь и различные вещества. Нарушения совершают и на близлежащих дорогах. Например, мы останавливали водителей, которые ехали по Ярвевана-теэ на скорости 180 км/ч, и речь именно о людях, который возвращались с мероприятия у торгового центра», – рассказала Мёлдер.

«Подобные массовые скопления людей также являются поводом беспокойства для жителей района и приводят к тому, что они чувствуют себя менее безопасно. Совместно с руководством центра Ülemiste мы пришли к пониманию, что в таком виде встречи продолжаться не могут. Их необходимо ограничить до тех пор, пока сообща не будет найдено наилучшее решение проблемы и создана возможность более безопасного проведения мероприятий автомобилистов», – добавила Мёлдер.

Закрытие всей уличной парковки центра на целый вечер является экстремальным шагом, и это решение далось нелегко. Гуйдо Пярнитс отметил, что таким поступком центр дает четкий сигнал – подобные бесконтрольные и безответственные собрания представляют опасность и дальше так не может продолжаться.

«Мы взвешиваем замену четверговых встреч на альтернативные молодежные мероприятия. С этой целью мы ищем подходящего партнера, который захотел бы взять на себя роль организатора. Мы не против самой идеи того, чтобы молодежь проводила время на парковке Ülemiste. Вопрос только в организационной части мероприятий и в том, чтобы были обеспечены безопасность участников, посетителей и имущества центра, а также всеобщее благополучие», – сказал руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс.