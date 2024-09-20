Минфин: повышение НСО и акциза на алкоголь приведет к росту приграничной торговли спиртным

Неделю назад Министерство финансов направило на согласование законопроект, согласно которому помимо уже узаконенного повышения акцизов на алкоголь и табачные изделия в ближайшие два года ставки будут дополнительно увеличены на 5% и в итоге вырастут на 10%. В 2027 и 2028 году вновь ожидается 5%-й рост алкогольных и табачных акцизов.