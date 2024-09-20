Повышение ставки налога с оборота и акциза на алкоголь приведет к оживлению приграничной торговли, доля которой в общем потреблении спиртного в Эстонии, по оценке Министерства финансов, может вырасти в полтора раза, пишет Rus.ERR.
Минфин: повышение НСО и акциза на алкоголь приведет к росту приграничной торговли спиртным
Неделю назад Министерство финансов направило на согласование законопроект, согласно которому помимо уже узаконенного повышения акцизов на алкоголь и табачные изделия в ближайшие два года ставки будут дополнительно увеличены на 5% и в итоге вырастут на 10%. В 2027 и 2028 году вновь ожидается 5%-й рост алкогольных и табачных акцизов.
«В результате это неизбежно приведет к росту приграничной торговли. Мы не ожидаем большого увеличения, как это было в 2018 году, на который пришелся пик, поскольку цены все-таки вырастут не так высоко», - сказала аналитик службы государственных финансов Минфина Мерлийн Лаос.