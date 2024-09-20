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Еврокомиссия предоставит Украине кредит в 35 миллиардов евро (2)

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Президент Владимир Зеленский принял главу ЕС Урсулу фон дер Ляйен для переговоров по энергетической инфраструктуре Украины, 20.09.2024.
Президент Владимир Зеленский принял главу ЕС Урсулу фон дер Ляйен для переговоров по энергетической инфраструктуре Украины, 20.09.2024. Фото: ANATOLII STEPANOV

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 940-го дня войны, 20 сентября.

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