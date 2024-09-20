Полиция: пропавший в Таллинне 74-летний Григорий нашелся

Григорий покинул свой дом в Пирита незадолго до полуночи 19 сентября и на остановке «Нурмеку» сел в автобус номер пять и пропал.

В пятницу, 20 сентября, днем пресс-служба полиции сообщила, что бдительный житель Ласнамяэ заметил Григория на парковке одного их многоквартирных домов и сообщил об этом в Центр тревоги. К настоящему времени Григорий уже дома. С ним все в порядке.