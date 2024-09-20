Вы его видели? Полиция ищет пропавшего в Таллинне мужчину

Григорий покинул свой дом в Пирита незадолго до полуночи 19 сентября и на остановке «Нурмеку» сел в автобус номер пять. Дальнейший путь пропавшего неизвестен.

Рост Григория 180 см, у него крепкое телосложение и седая борода. Возможно, на нем была синяя куртка. По состоянию здоровья он не сможет вернуться домой самостоятельно.

Фото: Полиция

Полицейские проверили различные больницы и другие места в Таллинне, побеседовали с близкими пропавшего, но, к сожалению, найти Григория пока не удалось. Поиски продолжаются. Григорий и раньше таким образом уходил из дома. В прошлый раз его нашли в Латвии.

Полиция просит всех, кто видел Григория или знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру 112.

Фото: Полиция