Сегодня, 20 сентября, отмечаются два легендарных гола в истории эстонского футбола – гол Марта Поома за «Сандерленд» и первый гол Рагнара Клавана в футболке «Ливерпуля».
Архив ⟩ Смотрите, как забивали легендарные голы Поом и Клаван
Свой знаменитый гол Поом забил в 2003 году на 90-й минуте матча английской премьер-лиги между «Дерби Каунти» и «Сандерлендом»: эстонский вратарь во время углового удара попал под штрафную соперника и отправил мяч в сетку мощным ударом головой. Телекомментатор использовал слово «Пооминатор», обозначая гол.
Первый гол Клавана в футболке «Ливерпуля» был забит в тот же день и на том же месте в 2016 году, когда «Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:0 во втором раунде Кубка лиги. Гол Клавана на 24-й минуте стал первым в матче, позже забили также Филиппе Коутиньо и Дивок Ориги.
🎥 Birthday boy Ragnar Klavan nets his first #LFC goal... pic.twitter.com/l4Yg5epWAy— Liverpool FC (@LFC) October 30, 2016