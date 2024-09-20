Архив Смотрите, как забивали легендарные голы Поом и Клаван

Свой знаменитый гол Поом забил в 2003 году на 90-й минуте матча английской премьер-лиги между «Дерби Каунти» и «Сандерлендом»: эстонский вратарь во время углового удара попал под штрафную соперника и отправил мяч в сетку мощным ударом головой. Телекомментатор использовал слово «Пооминатор», обозначая гол.

Первый гол Клавана в футболке «Ливерпуля» был забит в тот же день и на том же месте в 2016 году, когда «Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:0 во втором раунде Кубка лиги. Гол Клавана на 24-й минуте стал первым в матче, позже забили также Филиппе Коутиньо и Дивок Ориги.