Контавейт продолжила звездный беби-бум

«Первая неделя с нашим Леоном Энцо Леписту. Сколько любви!» - с такой подписью Анетт Контавейт опубликовала трогательное фото своего малыша в понедельник в своей соцсети.

Контавейт уже пятая из бывших или действующих теннисисток, входящих в топ-20 мирового рейтинга, ставшая матерью в этом году. Помимо эстонки, пополнение в семье произошло также у чешки Петры Квитовой, швейцарки Белинды Бенчич, американки Элисон Риске-Амритрай и немки Сабины Лисицки. Как и Контавейт, Квитова тоже стала мамой сына, у других знаменитых теннисисток родились дочери. При этом и Бенчич, и Лисицки назвали своих малышек Беллами.