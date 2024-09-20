Бывшая профессиональная теннисистка Анетт Контавейт объявила на этой неделе, что у них с Брентом Леписту родился сын. Тем самым бывшая первая ракетка Эстонии продолжила бэби-бум звездных теннисисток, который начался в этом году.
Контавейт продолжила звездный беби-бум
«Первая неделя с нашим Леоном Энцо Леписту. Сколько любви!» - с такой подписью Анетт Контавейт опубликовала трогательное фото своего малыша в понедельник в своей соцсети.
Контавейт уже пятая из бывших или действующих теннисисток, входящих в топ-20 мирового рейтинга, ставшая матерью в этом году. Помимо эстонки, пополнение в семье произошло также у чешки Петры Квитовой, швейцарки Белинды Бенчич, американки Элисон Риске-Амритрай и немки Сабины Лисицки. Как и Контавейт, Квитова тоже стала мамой сына, у других знаменитых теннисисток родились дочери. При этом и Бенчич, и Лисицки назвали своих малышек Беллами.
Весной Контавейт объявила, что они с Брентом Леписту станут родителями. 28-летняя Контавейт завершила карьеру летом 2023 года на турнире Большого шлема в Уимблдоне из-за травмы спины. 31-летний Леписту в настоящее время является игроком таллиннского клуба «Левадия».