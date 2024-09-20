Все в лес! В Эстонии пройдет около 30 бесплатных мероприятий в рамках Дня леса

В рамках дня можно, например, принять участие в традиционном Тридцать первом Дне леса и похода в Тырвааугу (Ярвамаа), посетить семейный день в центре отдыха Коткапеаса среди лесов Вырумаа, прогуляться по тропам культурного наследия Паралепа с лесником Юргеном Кузминым и научиться выживанию в лесу вместе с женской командой Naiskodukaitse в Ида-Вирумаа.

В этом году также появилась возможность посетить различные производства, лесопилки и заводы, чтобы познакомить их с важными для сельской жизни Эстонии предприятиями. Свои двери откроют Kohila Vineer в Рапламаа, Estonian Cell в Ляэне-Вирумаа, Graanul Invest в Валгамаа и Ярвамаа, фанерный завод ESTPLY в Йыгевамаа, заводы Palmako в Йыгевамаа и Тартумаа, лесопилка Viiratsi в Вильяндимаа и фанерный завод UPM-Kymmene в Отепя.

«День леса помогает людям ближе познакомиться с лесной отраслью. Это также дает возможность изучить новые навыки, получить знания о лесах и открыть для себя многообразие лесной жизни - будь то строительство скворечников, утренняя прогулка или даже медитация в лесу, ведь лес дарит отдых и телу, и душе», - считает директор Лесной школы Лууа Хаана Зуба-Рейнсалу.

«Рекомендуем надеть удобную обувь, многослойную одежду и взять с собой бутылку питьевой воды», - советует главный организатор Дня леса Лийна Гросс. Она также уточнила, что на многих мероприятиях гостей ждет угощение.

Дополнительную информацию о Дне леса и мероприятиях можно найти на сайте.

Организатором Дня леса является MTÜ Eesti Metsaselts, а к ведущим партнерам относятся Эстонский союз лесной и деревообрабатывающей промышленности, Эстонский Cоюз Часных Лесособственников, RMK, Эстонский университет естественных наук, Школа Лесничества Лууа, различные лесные объединения, производства и местные общины. В мероприятии участвуют Naiskodukaitse, Kaitseliit, лесничие, природные гиды, охотники, лесные ученые и многие другие, кто откроет свои двери для гостей.